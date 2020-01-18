У костюмі і бежевому пальті: королева Іспанії показала трендовий образ

В Іспанії є чимало модниць, які щоразу доповнюють свій гардероб стильними новинками. Однак їх всіх з легкістю може перевершити королева Летиція, адже щоразу вона вражає вмінням поєднувати останні тренди сезону.

Днями у Мадриді відбулося заплановане засідання іспанського Червоного Хреста. На саміті обговорили питання насильства щодо жінок. Таку конференцію не оминула увагою королева Летиція, яка виступила перед учасниками заходу із натхненною промовою.

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Не менше вражав і її ефектний образ. Для особливого виступу Її Величність вирішила одягнути строге і класичне вбрання. Летиція обрала сірий картатий костюм, який складався зі штанів та подовженого піджака. До нього іспанка підібрала білу сорочку, бежеве пальто і улюблені туфлі-човники на підборах. Ідеальна укладка волосся і денний макіяж з акцентом на очі завершили ефектний look королеви.



Королева Летиція в Мадриді / Getty Images

Цікаво, що саме в цьому образі чарівна Летиція зуміла поєднати три головні тренди сезону. За словами дизайнерів, у 2020 році картатий одяг буде мати особливу популярність. Також не вийдуть із моди штанні костюми, які можна носити в поєднанні з блузами, сорочками, блейзерами, або одягати піджак на голе тіло, що виглядатиме досить спокусливо. Окрім цього, дизайнери переконують: головним кольором верхнього одягу буде кемел або ж цукровий мигдаль, який і продемонструвала королева Іспанії Летиція.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images