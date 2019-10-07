У костюмі лимонного кольору: Марго Роббі засвітила стильний образ у Нью-Йорку

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Марго Роббі
Марго Роббі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Марго Роббі демонструє, як носити головний тренд 2019 року – яскравий штанний костюм, який підкорив багатьох дизайнерів і з'явився на подіумах Marc Jacobs, Etro, Gucci, Givenchy та інших брендів.

У неділю, 6 жовтня, голлівудська зірка Марго Роббі потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, у районі Трайбека. Для виходу акторка одягнула стильний костюм лимонного кольору з колекції The Attico. Вартість жакета складає 1130 доларів, а штанів 830 доларів.

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Роббі виглядала дуже елегантно у монохромному образі, який доповнювали жовті туфлі-човники також від The Attico на високих підборах. Завершує ефектний "аутфіт" біла футболка.

Додамо, що штанний костюм став універсальним вбранням, у якому можна піти на офіційну зустріч, роботу, світський захід, а також на побачення. Часто такий look буде виглядати розкішно як в кросівках вдень, так і на підборах ввечері. Відтак костюм можна назвати елементом базового гардероба, який виглядає ідеально для кожної події у поєднанні з іншими аксесуарами.

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Голлівуд LifeStyle Стиль і мода Марго Роббі
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