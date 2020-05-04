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У костюмі туалетного паперу: Кеті Перрі ошелешила черговим карантинним образом

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Кеті Перрі постала у костюмі туалетного паперу
Кеті Перрі постала у костюмі туалетного паперу / Instagram / @katyperry

Американська співачка не боїться виглядати кумедно та продовжує експерименти зі стилем. Якщо раніше вагітна Кеті Перрі приховала округлий живіт за костюмом санітайзера, то цього разу вбралася в сукню у вигляді туалетного паперу.

Майбутня мати первістка не надто охоче ділиться з громадськістю тим, як триває її ізоляція з нареченим Орландо Блумом. Так, Кеті Перрі в інстаграм-профілі не публікує нові кадри у вишуканих сукнях, які підкреслюють її вагітність, як це було до карантину. Натомість співачка щоразу ошелешує фанів неординарними костюмами. Цього разу зірка постала в образі туалетного паперу. 

Не менш шокуюче У костюмі санітайзера: вагітна Кеті Перрі опублікувала кумедне відео, де показала, як миє руки

Кеті Перрі зняла черговий домашній ролик для шоу American Idol, у якому бере участь у ролі зіркового тренера. Вона поділилася відео, на якому в гігантському образі складає пазли на терасі свого будинку, а згодом дістає пиріг з духовки. Спокійним виглядом виконавиця вдає, ніби сукня у формі туалетного паперу не завдає їй жодного дискомфорту. 

Попри такий незвичний look, Кеті Перрі не забула й про аксесуари. На ній ніжно-рожева пов'язка та масивні білі сережки, а на обличчі – макіяж з акцентом на губах. 

У коментарях фоловери припустили, що співачка зумисне обирає для зйомок такі вбрання, які повністю ховають її округлий живіт. Напевно, зірка навіть зараз прагне вберегти свого малюка від зайвих очей та забезпечити приватність для нащадка. 

Нагадаємо, що знамениті батьки Кеті Перрі та Орландо Блум чекають на народження доньки, яку, як прогнозують у пресі, назвуть на честь покійної бабусі співачки Енн Перл Хадсон, яка нещодавно пішла з життя у 99-річному віці. Раніше інсайдери з близького оточення пари повідомляли, що співачка переймається пологами в умовах пандемії, а надмірний стрес майбутньої матері первістка провокує сварки у родині. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кеті Перрі
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