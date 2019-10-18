У костюмі з глибоким декольте: Єва Лонгорія приголомшила ефектним образом

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Популярна акторка Єва Лонгорія зачарувала своїх шанувальників блискучим публічним виходом у Лондоні. Знаменитість завітала на благодійний вечір The Global Gift Gala, який пройшов у готелі Kimpton Fitzroy Hotel.

Для заходу Єва Лонгорія одягнула костюм over-size, який складався з широких штанів і жакета. Цікаво виглядала тканина вбрання, яка переливалася від спалахів камер.

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Блискучий образ зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" доповнила чорними босоніжками на підборах і темним педикюром. Не менш сміливо дивився макіяж, який стилісти підготували для Лонгорії – ідеальний тон обличчя разом з яскравими smoky eyes. Візажисти також доповнили look зіркової мами наклеєними віями.

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

На The Global Gift Gala завітали й інші популярні зіркі, зокрема Мелані Гріффіт, яку розкритикували за надмірний фанатизм до пластичних операцій. У мережі масово обговорюють "беземоційне" обличчя акторки. 62-річна зірка для заходу у Лондоні одягнула довгу сукню з принтом у вигляді пір'я різної величини. 

Мелані Гріффіт
​Мелані Гріффіт / Getty Images

Мелані Гріффіт
Мелані Гріффіт / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Єва Лонгорія
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