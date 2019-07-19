У кожного є своє до і після. – Слава Камінська прокоментувала нову пісню "НеАнгелів"

Сьогодні, 19 липня, популярний гурт "НеАнгели" презентували новий трек "До и После". Пісня отримала шалену популярність серед прихильників колективу, а у мережі припустили, що композиція – це своєрідне одкровення Слави Камінської щодо розлучення.

Ліричний трек "До и После" опублікували на YouTube-каналі гурту "НеАнгелів". Наразі артистки презентували аудіо-версію пісні, на обкладинці якої постала одна Слава в чорному піджаку та білому капелюсі. Символічно зірка вбрала одну білу рукавицю, в чому прихильники теж помітили своєрідний натяк на розлучення з Едгаром Камінським.

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Не менш щемливими були й слова нової пісні "НеАнгелів". У композиції співачки розповідають про переживання жінки після розриву стосунків. Водночас у мережі Слава Камінська написала, що у кожного є своє до і після. У дописі зірка пояснила, якими вона бачить ці слова у своєму житті.

"У кожного своє до і після. До – це енергія, сила і бажання реалізовувати й ідеалізувати, а після завжди залишається історією, яку створюємо ми і яка створює нас. Моє після стало сенсом мого життя, якого не було до! Моє після подарувало мені абсолютну любов і можливість чути найзаповітніше слово "Мама"! Моє до подарувало мені надію, силу і можливість реалізовувати своє призначення", – поділилась Слава Камінська.

Слухайте нову пісню "НеАнгелів" – "До и После": аудіо

Що відомо про розлучення Слави та Едагара Камінських?

Вперше про розрив стосунків представники ЗМІ довідались 5 червня. Тоді на офіційному сайті столичного суду з'явились документи про розлучення Слави та Едгара Камінських. У заяві було вказано, що ініціатором був пластичний хірург. Згодом Едгар у своєму блозі написав, що все до кращого.



Сама ж Слава відмовлялась публічно коментувати розрив. А от її чоловік пояснив прихильникам, що 2 роки тому теж хотів покласти край стосункам. Але тоді він дав шлюбу другий шанс. "Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення", – зізнався пластичний хірург після нападок хейтерів. 2 липня пара офіційно розлучилась.

"НеАнгели" – "До и После": текст нової пісні

Я сегодня буду пить алкоголь

И заброшу все свои дела

Чтоб хоть как-то забыть эту боль

Чтоб она меня с ума не свела

Я сегодня буду до утра

Собирать себя по частям

Я сегодня буду свое вчера

Разрезать тупым ножом напополам

Приспів:

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит

Я сегодня буду много курить

Удалять тебя в сети из друзей

Вот еще бы в голове тебя убить

Но ты крепко держишься в ней

Завтра снова будет как вчера

Только новое число в календаре

Моя память как самый злейший враг

Будет снова долбить о тебе

Приспів