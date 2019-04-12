У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50

Краса жінки не залежить від віку: кожна може виглядати розкішно як у 20, так і у 50 років. Українські та закордонні зірки зі світовою славою доводять на власному прикладі те, що з роками вони стають дедалі красивішими та бажанішими. Головне – це правильний догляд за собою і здорове харчування.

Так, якщо людина вживатиме роками шкідливу їжу, матиме проблеми з алкоголем чи наркотиками та постійно страждатиме через стреси – може трапитися все навпаки: у юному віці додати собі десяток років.

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Раніше народна артистка України Ольга Сумська ексклюзивно для журналістів LifeStyle 24 розповідала про свої секрети догляду за собою. 52-річна акторка зазначила, що будь-якій жінці потрібно дбати про свою красу в залежності від можливостей. Разом з цим, Ольга не приховує того, що робила "ін'єкції краси" після того, як їй виповнилося 50 років.

Неповага до себе та жіночі лінощі часто вилазять боком, а потім жінка може перейматися, що "щось не так". Потрібно на себе витрачати гроші і доглядати за собою,

– пояснила Сумська.



Ольга Сумська / Instagram / olgasumska

За словами Олі, коли їй не вистачає часу – вона може легко зробити корисну маску для себе з того, що може бути у холодильнику. Відтак можна знаходити різні можливості для підтримання своєї вроди.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку світових знаменитостей віком від 51 до 69, які приголомшують своєю молодістю і підтверджують той факт, що у краси немає віку.

Хто вражає своєю зовнішністю незалежно від віку?

Моніка Беллуччі, 54

Краса італійки Моніки Беллуччі зводила з розуму мільйони шанувальників. Що цікаво, акторка з розкішною фігурою та чорним волоссям неодноразово зізнавалася у тому, що ніколи особливо не любила спорт або дієти.

Моніка прославилася любов'ю до своєї нестандартної фігури. В одному з інтерв'ю вона сказала, що "жінка красива тоді, коли вважає себе такою".

Ні за що на світі не хотіла б, щоб мені знову було 20. Зараз я набагато щасливіша, ніж тоді, адже в тому віці ми ще тільки пізнаємо себе, намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості в собі. Зараз я точно знаю, що мені потрібно, і без чого я можу прожити,

– Моніка Беллуччі.



Моніка Беллуччі / Getty Images

Карла Бруні, 51

Колишня перша леді Франції та екс-супермодель Карла Бруні з віком не припиняє стежити за своїм тілом. У цьому їй допомагає збалансоване дієтичне харчування і активні фізичні навантаження. Раніше іноземні ЗМІ писали, що жінка полюбляє йогу і танцювальну гімнастику.

Відтак 51-річна Карла продовжує вражати своєю елегантністю та красою. Головна її порада – не бути тривалий час під сонцем, особливо без сонцезахисного крему (адже від цього швидко старіє шкіра).



Карла Бруні / Getty Images

Сінді Кроуфорд, 53

Модель часто епатує у короткому обтислому вбранні та не боїться демонструвати ідеальну фігуру в купальнику. Для Сінді здоровий спосіб життя полягає у балансі – це коли "є час для друзів, сім'ї, благодійності, для себе і роботи".

Коли я була молода, то мене хвилювала фігура. Я говорила собі: "Якщо влізу у вузькі джинси, то я прекрасна". Зараз я займаюся спортом п'ять разів на тиждень, і це просто божевілля. Але моя подруга вважає, що в нашому віці необхідно часто займатися, щоб підтримувати себе у формі. Коли я в Каліфорнії, то дотримуюся саме такого режиму, але коли я подорожую з дочкою по Європі, то просто насолоджуюся тривалими прогулянками,

– Сінді Кроуфорд.



Сінді Кроуфорд / Getty Images

Елізабет Херлі, 53

Британці Елізабет Херлі можуть позаздрити багато жінок, адже у 53 її запрошують рекламувати білизну та зніматися для обкладинок. Свій день акторка розпочинає зі склянки води та стежить за фігурою, займаючись пілатесом і йогою. Також зірка рекомендує для гартування тіла холодний душ і розтирання.

У моєму раціоні немає хліба, макаронних виробів, сиру і чипсів. Я не їм смаженого і не п'ю жодних газованих напоїв. Але завжди радію рибі, овочам і коричневому рису,

– Елізабет Херлі.



Елізабет Херлі / Getty Images

Селін Діон, 51

Співачка Селін Діон пережила складні часи у житті. З різницею у два дні вона втратила чоловіка та брата, які боролися з раком. "Важко бачити, як чоловік всього твого життя вмирає. Коли він пішов, для мене це стало свого роду полегшенням. Мій найулюбленіший чоловік на Землі, єдиний чоловік, якого я цілувала і якого любила", – розповідала вона.

Відомо, що знаменитість завжди дотримувалася здорового харчування. Селін зовсім відмовилася від солодощів, газованих напоїв, копчених і смажених страв, жирного і фастфуду.

Я повинна залишатися сильною, тому що це мій життєвий принцип: бути сильною, позитивною, робити все, що я можу, жити сьогоднішнім днем ​​і знати, що немає нічого ідеального і не все, що я хочу, збудеться,

– Селін Діон.



Селін Діон / Getty Images

Анна Вінтур, 69

Образ головної редакторки Vogue ідеально продуманий до дрібниць. Головний модний критик у світі Анна Вінтур рекомендує підбирати одяг так, щоб приховати усі недоліки фігури та лише підкреслити жіночу красу.

Що цікаво, Вінтур в штанах майже неможливо побачити. Найчастіше вона експериментує з довгими сукнями у квіткові принти.

Я не зраджую своєму каре з 14 років. Багато хто дорікає мене за це, насміхаються. Нехай! Головне – створити власний стиль, візитну картку. І нехай цей стиль буде унікальним для тебе і недосяжним для інших,

– Анна Вінтур.



Анна Вінтур / Getty Images