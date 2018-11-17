У крихітному бікіні: Емілі Ратажковскі роздягнулася у продуктовому магазині

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі вкотре приголомшила шанувальників у соціальних мережах пікантними знімками.

Нові фото Ратажковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так Еміла позувала у супермаркеті на фоні продуктів. На моделі – спідня білизна кольору бургунді.

"Підготувала для вас дещо. Чекайте 11.22.18", – заінтригувала прихильників Емілі у підписі до світлин.

За два дні знімок набрав понад 1 мільйон вподобань і сотні позитивних коментарів.



Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata



Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратажковскі розповіла, чому її блог в Instagram вщент заповнений сексапільними фото. За її словами, вона є палкою прихильницею фемінізму, тому публічно відстоює своє право виглядати так, як вона вважає за потрібне. Відтак жодна громадська думка чи обмеження не повпливають на її вибір.