У крихітному бікіні та сукні в сітку: Демі Роуз похизувалася апетитними формами

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Відому англійську зірку Демі Роуз не можна віднести до категорії класичних моделей, але й гріх називати її моделлю розміру plus-size, адже її тонка талія заслуговує на звання осиної. Так, 24-річна брюнетка знає про свої переваги фігури і відмінно демонструє їх у соцмережі.

Саме завдяки пікантним знімкам в Instagram Демі Роуз стала відомою, тому тепер їй доводиться лише дотримуватися стабільності у своїх публікаціях і тішити аудиторію новою дозою еротики. З чим вона, власне, відмінно справляється.

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На свіжих фото сексапільна модель з ростом 157 сантиметрів позувала у крихітному чорному бікіні, тонкі смужки якого ледь виднілися на її талії. Її гаряче фото було зроблене на фоні пальм та інших тропічних рослин.

"Верх" купальника з улюбленим глибоким декольте відмінно підкреслив ще одну з її переваг – пишний бюст. Поверх пляжного вбрання зірка з багатомільйонною аудиторією накинула сукню-сітку помаранчевого кольору. Стильності образу додали масивні аксесуари, а саме – сережки та намисто. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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