У крихітному бікіні та з білявим волоссям: Демі Роуз шокувала сміливим образом – 18+

24-річна Демі Роуз, яка має понад 10 мільйонів підписників в інстаграмі завдяки відвертим публікаціям зі знімками у провокативних позах, приголомшила шанувальників черговою зміною іміджу.

Британка опублікувала в інстаграмі звабливе фото з Ібіси, куди вона приїхала разом зі своїми друзями.

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На світлині Демі Роуз позує у жовтому купальнику, який ледь приховує інтимні місця дівчини. Модель позує таким чином, щоб похизуватися пишними сідницями.

Для виходу зірка соціальних мереж вдруге приміряла біляву перуку, у якій вперше з'явилася під час святкування Геловіну-2019.

"Тут краще", – лаконічно додала у підписі Роуз.



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Автором фото стала її подруга, кіноакторка Бонні Стрендж, яка також знялася на балконі у рожевому топі, бікіні і чорних ботфортах.

"Ібіса, 20:22, 18 градусів: все ще досить гаряче для піна колади", – написала Бонні.