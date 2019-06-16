У крихітному чорному бікіні: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала сексуальне фото з відпочинку

Англійська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилася гарячими знімками з відпочинку. 32-річна зірка подіумів не припиняє демонструвати свої ідеально стрункі форми.

Розі Хантінгтон-Уайтлі влаштувала для себе та своєї сім'ї справді райський відпочинок. Вона разом зі своїм бойфрендом Джейсоном Стетхемом та їхнім сином Джеком Оскаром проводять сонячний вікенд на острові Капрі, що в Італії.

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Англійська супермодель ділиться на своїй сторінці в Instagram яскравими світлинами пейзажів, смачними сніданками, а також спокусливими знімками у купальнику. Струнка Розі відпочиває на палубі невеликого судна у крихітному чорному бікіні, звабливо позуючи перед камерою.

Джейсону Стетхему вдалося зловити вдалий кадр, адже на фото його обраниця постала у найкращому світлі і продемонструвала всі свої переваги – стрункий живіт, довгі ноги та в загальному відмінну спортивну форму.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw