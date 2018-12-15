У крислатому капелюсі і купальнику: Кендіс Сванепул похизувалася стрункою фігурою
30-річна супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул поділилася сексуальними знімками з нової пляжної фотосесії.
Нові фото Кендіс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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До слова, Кендіс народила другого сина у червні 2018 і дуже швидко повернулася у форму. Відтак шанувальники приголомшені новою розкішною фотосесією моделі.
У геолокації Сванепул позначила водосховище Пауелл, яке розташовується на річці Колорадо (на території американських штатів Юта і Арізона).
Кендіс знялася у рекламній кампанії для лінії пляжного одягу Tropic of C і позувала у світло-блакитному купальнику та величезному крислатому капелюсі.
Кендіс Сванепул / Instagram @angelcandices
Кендіс Сванепул / Instagram @angelcandices
Кендіс Сванепул / Instagram @angelcandices
Кендіс Сванепул / Instagram @tropicofc
Кендіс Сванепул / Instagram @tropicofc
Кендіс Сванепул / Instagram @tropicofc