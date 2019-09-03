У кроп-топі і спідниці в горох: 50-річна Дженніфер Лопес приголомшила сталевим пресом

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка у свої 50 років справді приголомшує розкішним виглядом, поїхала на відпочинок у Сен-Тропе разом зі своїм нареченим Алексом Родрігесом.

На своїй сторінці в Instagram Алекс опублікував ніжне селфі з коханою та передав шанувальникам "Привіт" з Франції. Закохані завітали на святкування 60-річчя баскетболіста Magic Johnson.

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Співачка потрапила в об'єктиви папараці на гучній вечірці у пляжному стилі в Сен-Тропе. Для заходу Лопес одягнула білий топ з довгими рукавами продемонструвавши ідеальну спортивну фігуру. Завершили образ співачки довга блакитна спідниця у білий горох, сонцезахисні окуляри в білій оправі, босоніжки на високій платформі кремового кольору та яскрава маленька сумка.

Спідниця Дженніфер мала смілий розріз, через який співачка таки випадково потрапила у курйозну ситуацію, засвітивши фотографам спідню білизну тілесного кольору.