У кроп-топі і спідниці в горох: 50-річна Дженніфер Лопес приголомшила сталевим пресом

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка у свої 50 років справді приголомшує розкішним виглядом, поїхала на відпочинок у Сен-Тропе разом зі своїм нареченим Алексом Родрігесом.

На своїй сторінці в Instagram Алекс опублікував ніжне селфі з коханою та передав шанувальникам "Привіт" з Франції. Закохані завітали на святкування 60-річчя баскетболіста Magic Johnson.

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Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Співачка потрапила в об'єктиви папараці на гучній вечірці у пляжному стилі в Сен-Тропе. Для заходу Лопес одягнула білий топ з довгими рукавами продемонструвавши ідеальну спортивну фігуру. Завершили образ співачки довга блакитна спідниця у білий горох, сонцезахисні окуляри в білій оправі, босоніжки на високій платформі кремового кольору та яскрава маленька сумка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer López (@jrod_jlo)

 

 

Спідниця Дженніфер мала смілий розріз, через який співачка таки випадково потрапила у курйозну ситуацію, засвітивши фотографам спідню білизну тілесного кольору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jae Baby (@kenyablac)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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