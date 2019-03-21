У кросівках і білому пальто: Бріджит Макрон відвідала футбольний матч

Перша леді Франції відвідала благодійний футбольний матч, який відбувся у маленькому містечку Реймсі. На спортивний захід 65-річна Бріджит Макрон підібрала відповідний образ – світле пальто і стильні кросівки.

Дружина президента Франції відвідала благодійний футбольний матч, який відбувався у Реймсі напередодні, 20 березня. Метою заходу було підтримати жінок, які стали жертвами насильства.

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На футбольне поле вийшли не лише чоловіки, але й жінки. У матчі взяли участь гравці, які у 1998 році стали переможцями Світової Першості.

Після гри на стадіон вийшла 65-річна Бріджит Макрон. Перед відвідувачами благодійного заходу перша леді Франції постала у стильному та зручному вбранні. Вона одягнула сині джинси, для яких підібрала тоненький пояс, та білу футболку. Поверх вбрання дружина президента Франції одягнула біле двобортне пальто. Її спортивний образ доповнили стильні кросівки.



Бріджит Макрон / Getty Images