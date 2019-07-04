У квітах і пір'ї: Пріянка Чопра знялася у розкішних образах для британського Elle
Відома індійська акторка і модель Пріянка Чопра постала на серпневій обкладинці британської версії журналу Elle. Для приголомшливих фото 36-річна зірка приміряла кілька яскравих образів, у яких фігурували квіти, пір'я і масивність вбрань.
Кадрами з фотосесії Пріянка Чопра поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала чи не всі фото, які створив фотограф для британського глянцю Elle.
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Варто додати, що над зйомкою працював польський фотограф Marcin Kempski, який також оприлюднив кілька світлин відомої на весь світ знаменитості.
Для різних кадрів Пріянка Чопра приміряла образи від одного й того ж самого бренду – Yves Saint Laurent. Кожен з них відрізнявся стилем та кольором, однак був не менш приголомшливим. До прикладу, на одній з обкладинок модель постала у чорній сукні з принтом масивних рожевих квітів та листя, який доповнила об'ємною накидкою з пір'я страуса.
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra
На ще одній обкладинці Пріянка Чопра приміряла масштабну сукню рожевого-чорного кольору на одне плече, яка також була створена з об'ємного матеріалу. Кожен яскравий образ моделі не доповнювався яскравими чи масивними аксесуарами. Виключенням став кадр, на якому вона постала у білій елегантній сукні з довгими рукавами. До такого вбрання ідеально личили сережки у формі бантів з білих перлин.
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra
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