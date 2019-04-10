У квітах та із зеленим газоном: Іванка Трамп показала, як виглядає подвір'я Білого дому

Окрім політичної кар'єри, Іванка Трамп ще й активний блогер. У мережі представниця Білого дому ділиться з прихильниками результатами її роботи та ефектними знімками. Днями вони показали весняні фото резиденції президента, які зачарували підписників.

Білий дім – не тільки резиденція президента США, але й одна з найкрасивіших споруд Вашингтона, спроектована у стилі неокласицизму. Саме вона привертає увагу мільйонів туристів, які залюбки приїжджають до столиці Сполучених Штатів, щоб побачити знамениту споруду.

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Не меншу увагу привертають розкішні сади, розташовані на території. Днями ефектними знімками подвір'я поділилась політик та донька глави Білого дому Іванка Трамп. На фото вона показала, як біля її офісу розцвіли різнобарвні квіти та дерева, а у Рожевому саду оселились птахи.



Іванка Трамп показала красу Білого дому / Instagram / @ivankatrump



Сади біля Білого дому / Instagram / @ivankatrump



Резиденція президента США / Instagram / @ivankatrump

Чарівні фото замилували мережу. В американських ЗМІ припустили, що така публікація є своєрідною рекламою анонсованого туру садами Білого дому. За словами першої леді Меланії, екскурсія відбудеться 13 та 14 квітня.

А от Меланія Трамп показала у своєму блозі приголомшливі краєвиди, які відкриваються з Білого дому вночі. До Дня розповсюдження інформації про проблему аутизму будівля підсвічувалась блакитними ліхтарями, а перед резиденцією виднілись сусідні будинки.



Вид із Білого дому / Instagram / @flotus