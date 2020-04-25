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У квітковій сукні та білих кросівках: Катя Осадча показала, як грає бадмінтон

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катя Осадча щодня нагадує про себе прихильникам. Хоча на екранах вона з'являється рідше, проте шанувальники можуть бачити Катю в мережі щодня. Зірка поділилася яскравим відео, де показала, як грає бадмінтон на подвір'ї свого маєтку.

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов карантин проводять разом із сином Іваном у заміському будинку. Зіркове подружжя часто спілкується з підписниками в інстаграмі за допомогою прямих ефірів та майже щоденних дописів. Ведуча поділилася черговою серією фото та відео.

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Для розваг на вихідних Осадча обрала легку сукню ніжно-рожевого кольору в дрібний квітковий принт від бренду Chloe. Поєднала таке вбрання із білими кросівками. Доповнила образ великими сонцезахисними окулярами зі світлим склом. Її шию прикрашають мінімалістичні підвіски, а волосся спадає на плечі. Ведуча надає перевагу натуральній красі, тому на фото постала без макіяжу.

На кадрах Катя позує із ракеткою для бадмінтону в руках. Також вона поділилася роликом в уповільненому режимі зйомки, де показала, що вміє майстерно володіти ракеткою.

Наша нова розвага на карантині – бадмінтон. Азартне кардіо з бігом, стрибками і нахилами протягом пів години забезпечено,
– написала в публікації телеведуча.

Для перегляду фото та відео гортайте ліворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Зазначимо, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 випадків зараження коронавірусом, з яких 201 летальний. Хворобу вдалося побороти 782 людям. Нині надзвичайно важливо дотримуватися карантину, аби вберегти себе та своїх рідних від інфікування.

Карантин
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини LifeStyle LifeStyle Катя Осадча
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