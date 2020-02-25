У квітковій блузці та стильних штанах: королева Летиція зачарувала весняним образом

Королева Летиція та її чоловік король Філіп IV дали прийом в королівському палаці Сарсуела в Мадриді. Іспанські монархи вразили публіку вишуканим вбранням. Особлива увага була прикута до квіткового вбрання Її Величності.

Летиція демонструє свій стиль під час кожного світського виходу. Неперевершено виглядає і її чоловік Філіп, який постає поряд з коханою на усіх заходах. В палаці Сарсуела іспанська королівська пара також приймала гостей удвох.

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Для цієї події Її Величність обрала бежеву блузку з квітковим принтом від Indi & Cold та темно-сині укорочені штани зі стрілками. Вбрання поєднала із замшевими туфлями-човниками синього кольору на підборах.

Серед аксесуарів обрала золотисті висячі сережки з квітами, які гарно доповнювали її образ. На руці королеви сяяла улюблена золота каблучка, яку їй подарували доньки.

Волосся Її Величність акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.



Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп IV красувався в сірому костюмі та світлій сорочці. Поєднав одяг з чорним взуттям і завершив образ краваткою синього кольору.



Королева Летиція та король Філіп IV на прийомі в Мадриді / Фото: Getty Images