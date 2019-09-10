У квітковій сукні: Кейт Міддлтон вразила ніжним образом

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

У вівторок, 10 вересня, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон здійснила черговий світський вихід. Герцогиня Кембриджська завітала на відкриття нового саду у Візлі, над яким працювала герцогиня в рамках фестивалю "Назад до природи".

Захід відбувся у місті Вогінг, недалеко від Лондона. Для виходу Кейт Міддлтон одягнула розкішну елегантну мідісукню ніжно-блакитного відтінку з квітковим принтом. Вбрання герцогиня обрала з колекції Emilia Wickstead, вартість якого складає близько 2250 доларів. 

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Як жінка з королівської сім'ї, Кетрін вкотре демонструє почуття стилю без жодних провокативних елементів. Аксесуарами "аутфіту" стали пояс, який підкреслив струнку талію дружини принца Вільяма, лаконічні сережки.

Завершили образ світле літнє взуття на невисокій платформі, денний макіяж з акцентом на очах і традиційна об'ємна укладка.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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