У квітковій сукні з декольте: Оля Фреймут показала ніжне фото

Популярнна українська телеведуча Ольга Фреймут зачарувала шанувальників у соціальних мережах ніжним та домашнім знімком, який набрав за перші години після публікації понад 16 тисяч вподобань.

Нове фото Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині зіркова мама позує на ліжку у легкій синій сукні з квітковим принтом та усміхається на камеру. У підписі Фреймут побажала прихильникам гарних вихідних та розповіла про любов до своєї квартири.

Як я люблю Поділ. І мою квартиру на вулиці Спаській, і цей недосконалий, як картина імпресіоніста, вигляд з вікна. Дівчата, зробіть все, щоб мати "власну кімнату" – це я вже цитую Вірджинію Вульф,

– підписала Оля.



Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia