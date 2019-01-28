У латексі: Дуа Ліпа повторила звабливий образ Тіни Кароль – фото
Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа похизувалася перед шанувальниками у мережі стрункою фігурою у спокусливому латексному платті.
Нові знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Дуа Ліпа приміряла популярну сукню від японського бренду Atsuko Kudo чорного кольору, яка звабливо підкреслила декольте знаменитості.
Свій образ співачка доповнила масивним кольє і сережками у вухах. Також яскравим акцентом в образі став насичений макіяж зі стрілками.
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
Що цікаво, латексне плаття стає дедалі популярнішим серед представників шоу-бізнесу. Так, її одягала не лише зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім, а й італійська блогерка К'яра Ферраньї і українська співачка Тіна Кароль.
Тіна Кароль, К'яра Ферраньї, Кім Кардашян
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa
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