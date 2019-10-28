У латексній сукні з округлим животом: Ешлі Грем показала костюм на Геловін-2019
Популярна plus-size модель Ешлі Грем, яка очікує народження первістка, підготувала ефектний образ Джесіки Реббіт для святкування Геловіну.
У 2019 році моторошне щорічне свято Геловін випадає в ніч з четверга на п'ятницю (з 31 жовтня на 1 листопада), тому у світі чимало людей почали відзначати його з п'ятниці, 25 жовтня.
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На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі Грем показала нові знімки свого геловінського образу. Модель повторила look звабливого мультиплікаційного персонажа Джесіки Реббіт.
На нових фото майбутня мама позує в обтислій червоній латексній сукні, яка підкреслила її округлий живіт. Доповнюються "аутфіт" Ешлі фіолетові рукавиці, червона перука та яскравий макіяж.
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Чоловік моделі Джастін Ервін підготував образ американського рестлера Ренді Севіджа (Macho Man).
"Ренді Севідж наштовхнувся на Джесіку Реббіт цього Геловіну", – додала Ешлі Грем у підписі.
Ешлі Грем і Джастін Ервін / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем і Джастін Ервін / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
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