У латексному міні і светрі з Сантою: К'яра Ферраньї організувала різдвяну вечірку – фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї організувала яскраву вечірку перед різдвяними святами у себе вдома, на яку запросила друзів та родичів.

Про це К'яра розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Будинок, у якому живе К'яра разом з чоловіком, італійським репером Fedez та їхнім сином Лео, традиційно був прикрашений усіма різдвяними атрибутами. 

Для першого виходу Ферраньї одягнула латексну чорну спідницю з ботильйонами у тон і червоним светром у різдвяному стилі. Крім того, на вечірці навіть був присутній їхній син, якому приміряли червону шапку Санта Клауса.


К'яра Ферраньї і Fedez / Instagram @fedez

На одному з відео Fedez кумедно питає у К'яри "Кохання моє, а де Кевін (головний герой фільму "Один вдома")?"

Дивіться відео з К'ярою Ферраньї:


К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni


К'яра Ферраньї, син Лео і Fedez / Instagram @fedez


К'яра Ферраньї запросила друзів на вечірку / Instagram @chiaraferragni

Для другого образу блогерка одягнула яскраву сукню-міні рожевого кольору з паєтками.


К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni


К'яра Ферраньї і Лео / Instagram @chiaraferragni


Святковий стіл у будинку К'яри Ферраньї / Instagram @chiaraferragni


Святковий стіл у будинку К'яри Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Нагадаємо, знаменитий дизайнер Роберто Каваллі розкритикував фото К'яри Ферраньї в Instagram, назвавши її машиною для грошей без краплини щирості.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Мода К'яра Ферраньї Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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