У лавандовій сукні на квітчасту водолазку: вагітна Кеті Перрі підкреслила округлий живіт

Американська співачка поділилася світлиною у яскравому образі. Кеті Перрі чекає на появу первістка та не втрачає нагоди продемонструвати свій округлий живіт у стильних вбраннях. Зірка одягла обтислу сукню ніжно-лавандового кольору, поєднавши її з квітчастою водолазкою.

35-річна виконавиця під час карантину ретельно дбає про майбутнього малюка та своє здоров'я, перебуваючи вдома. В ізоляції Кеті Перрі залишила брендові образи та підбори у шафі, надаючи перевагу комфортному домашньому одягу. Зірка, яка звикла підкорювати серця прихильників яскравими аутфітами, вирішила поділитися кадром, який був зроблений до світового спалаху коронавірусу.

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В інстаграм-профілі Кеті Перрі опублікувала фото на тлі Сіднейського оперного театру під час одного з останніх знімальних днів телешоу American Idol, у якому посідає суддівське крісло. Варто зазначити, що зірка продовжувала роботу, попри вагітність.

На світлині Кеті Перрі позує у ніжній лавандовій сукні, яка вигідно акцентує на особливому стані виконавиці. Вона вирішила не надавати своєму образу сексуальності та приховала пікантне декольте квітчастою водолазкою. Невід'ємною деталлю її look стали масивні аксесуари: сережки у формі квіток та вишукана каблучка з діамантом, яку їй подарував наречений Орландо Блум з нагоди заручин. Розкішна укладка завершила бездоганний вигляд знаменитості.