У лаймовій сукні зі сміливим декольте: Єва Грін на вечірці Bvlgari

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Єва Грін
Єва Грін / Колаж LifeStyle 24

Голлівудська акторка Єва Грін полюбляє вражати шанувальників своїм зовнішнім виглядом під час світських виходів оригінальним вибором вбрання, яке ефектно дивиться і підкреслює звабливі форми знаменитості.

Знімки з вечірки акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу Єва Грін одягнула шовкову лаймову сукню з відвертим декольте, об'ємними рукавами та відкритою спиною.

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Так, плаття з осінньо-зимової колекції 2010 року бренду Jean Paul Gaultier зробив зірку найбільш яскравою серед усіх гостей вечірки. Завершили її образ металеві босоніжки на високих підборах та дорогоцінні ювелірні прикраси.

Також Єва не побоялася поекспериментувати з насиченим макіяжем з акцентом на червоні губи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Green Web (@evagreenweb)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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