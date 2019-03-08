У ледь помітних бікіні: Ельза Госк показала своє оголене тіло – фото 18+

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Ельза Госк оголилась перед камерою
Ельза Госк оголилась перед камерою / Instagram / @hoskelsa

Одна з найвідоміших моделей світу Ельза Госк вкотре розбурхала мережу. "Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret повністю оголилась, залишивши на своєму тілі крихітні бікіні.

Шведська модель Ельза Госк має розкішну струнку фігуру, якою полюбляє хизуватись на модних показах та стильних фотосесіях, Однак і домашні, не професійні зйомки "ангела" Victoria's Secret можуть вразити прихильників.

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На Instagram-сторінці Ельзи Госк з'явились провокативні фото, які вмить розбурхали мережу. Знаменита модель постала перед читачами блогу без одягу. Єдине, що не зняла сексапільна манекенниця були труси тілесного кольору, які ледь виднілись на стрункому тілі зірки. Оголені груди Ельза Госк грайливо прикрила руками, додавши їм об'єму. Скуйовджене волосся та макіяж з акцентом на очі доповнили провокативний образ Ельзи Госк. 

Автором звабливої фотосесії став відомий фотограф Девід Ромер, який співпрацює з найбільш популярними брендами та глянцями. Ще більшої сексуальності кадрам фотограф додав правильними ракурсами, в яких тіло виблискувало від спеціального гелю. За словами Ельзи Госк, всі кадри Девід Ромер зробив на свій смартфон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Roemer (@david_roemer)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ельза Госк Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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