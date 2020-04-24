У легкій сукні з розрізом: Катя Осадча вразила стрункістю у ніжному образі

Популярна телеведуча на карантині не зникає зі світського життя. Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим вийшла у прямий ефір з власного будинку та розповіла про фінал шоу "Голос країни". З цієї нагоди зірка одягла ніжну сукню кремового кольору з пікантним розрізом.

В ізоляції Каті Осадчій доводиться самостійно чаклувати над своїми образами, проте, судячи з ажіотажу в мережі, фешн-експерименти вдаються зірці на відмінно. Сьогодні, 24 квітня, разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вона вийшла у прямий ефір та розповіла про суперфінал шоу "Голос країни", який пройде в новому технологічному форматі. Опісля ведуча влаштувала домашню зйомку, результатами якої поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя Осадча обрала для чергової появи на екрані повітряну сукню кремового кольру від французького будинку моди Chloe. Ніжний образ підкреслив жіночність та тендітну фігуру зірки. Попри те, що декольте вбрання було закритим, родзинки додав пікантний розріз.

Романтичну сукню з об'ємними рукавами та бантиком-краваткою Осадча доповнила стильним аксесуаром в тон – шпильною з перлами, яка прикрасила розпущене волосся. Лоцікією для зйомок знаменитість обрала диван. Позуючи лежачи, вона змогла показати стрункі ноги у повній красі.

На карантині і на дивані лежати потрібно красиво,

– прокоментувала кадри Катя Осадча.