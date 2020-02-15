У леопардових шортах і шкіряній куртці: Дженніфер Лопес знялась у пікантній рекламі

Дженніфер Лопес опублікувала у мережі чергові сексуальні знімки, на яких можна побачити бездоганну фігуру зірки. Фото артистка зробила для реклами власної продукції, що привернуло увагу десятків її прихильників.

Невгамовна Дженніфер Лопес не може зупинитись на досягнутому. Наразі вона є успішною співачкою, акторкою, продюсером, блогеркою та експертом популярних шоу. Однак днями Джей Ло дебютувала ще й як дизайнер взуття.

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Втілити свої креативні ідеї їй допомогла компанія The Camuto Group. Саме у такій колаборації Дженніфер Лопес випустила першу колекцію власної лінії взуття. Фешн-дебютом артистка одразу похизувалась у мережі. Прихильникам вона показала перше рекламне фото, яке зробила для цього бізнес-проєкту.

Перед камерою Дженніфер Лопес постала в ультракоротких шортах та шкіряній куртці. Вбрання було з трендовим леопардовим принтом, який сексуально виглядав у кадрі. Головним акцентом стали стрункі ноги артистки і дизайнерки, яка приміряла грайливі босоніжки на тонкій шпильці. Чорно-біла світлина приголомшила прихильників Джей Ло, які в очікуванні на появу взуття у продажі.

Я з радістю оголошую про запуск моєї нової колекції взуття, розробленої мною та виставленої на продаж у DSW,

– гордо підписала фото Дженніфер Лопес.

Ймовірно, артистка взяла приклад зі своїх колег Емілі Ратажковскі та Ешлі Грем, які самі рекламують власні вироби. Відтак у мережі припустили, що Дженніфер Лопес з'явиться й на інших рекламних кадрах, які невдовзі викличуть ажіотаж, як і перша світлина.