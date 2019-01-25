У леопардовій накидці: Леся Нікітюк похизувалася стрункими ніжками

Знаменита українська телеведуча продовжує тішити шанувальників знімками своєї розкішної фігури та неймовірними краєвидами Мальдів. Так, на новому фото Леся Нікітюк постала у красивому пляжному образі.

Українська красуня продовжує подорожувати місцями, де ще не ступали її довгі й стрункі ноги. Так, нещодавно Леся Нікітюк відправилася на відпочинок у райське місце – Мальдіви.

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Так, нові світлини на фоні неймовірних мальдівських краєвидів телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На гарячому фото Леся постала у красивій накидці з актуальним леопардовим принтом. З-під пляжного вбрання виднілося чорне бікіні, а також її довгі стрункі та засмаглі ніжки.

Тепер розумію чому Робінзон Крузо не хотів вертатись додому,

– прокоментувала Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк відпочиває на Мальдівах / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк відпочиває на Мальдівах / Instagram / @lesia_nikituk

Також українська телеведуча опублікувала знімок, на якому показала шанувальникам свій сніданок на Мальдівах. Трапеза відбулася на березі океану за столом, вкритим білосніжною скатертиною. Її сніданок складався з яєць, соку, кави та великої кількості місцевих фруктів.