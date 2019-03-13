У леопардовій шубі і мереживній сукні: Кіра Найтлі приміряла сміливий образ – фото

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Кіра Найтлі активно відвідує різні шоу, де презентує фільм "Наслідки", в якому зіграла головну роль. У вівторок, 12 березня, зірка завітала шоу BUILD Series, що у Нью-Йорку, у стильному образі.

Для публічного виходу Кіра одягнула чорну сукню довжини міді з мереживними вставками. Акцентами в образі зірка обрала теплу еко-шубу з леопардовим принтом і червону помаду.

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Завершили яскравий вихід чорні босоніжки на високих підборах з тонкими ремінцями.

Що цікаво, наступного дня, 13 березня, Найтлі повторила look, але приміряла червоне плаття-міді. Для нового вбрання вона обрала схожі чорні босоніжки.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images
 

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кіра Найтлі Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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