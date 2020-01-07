У леопардовому купальнику: Белла Хадід засвітила звабливу фігуру

Супермодель Белла Хадід вкотре приголомшила прихильників знімками з повсякденного життя, на яких вона похизувалася ідеальною фігурою.

Нові гарячі знімки Белла Хадід опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Аліна Байкова топлес показала сідниці: пікантні фото

Знаменитість вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках та фотосесія для глянців, а й у звичайні дні. До прикладу, на фото Хадід позує на кухні та готує собі напій. Дівчина одягнена у крихітний купальник з актуальним анімалістичним принтом, який підкреслив струнку фігуру Белли.

А у підписі зірка повідомила, що саме так вона виглядає на 72-ій годині, коли її телефон занурений у пакет з рисом.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid