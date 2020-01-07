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У леопардовому купальнику: Белла Хадід засвітила звабливу фігуру

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Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадід вкотре приголомшила прихильників знімками з повсякденного життя, на яких вона похизувалася ідеальною фігурою.

Нові гарячі знімки Белла Хадід опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі

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Знаменитість вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках та фотосесія для глянців, а й у звичайні дні. До прикладу, на фото Хадід позує на кухні та готує собі напій. Дівчина одягнена у крихітний купальник з актуальним анімалістичним принтом, який підкреслив струнку фігуру Белли.

А у підписі зірка повідомила, що саме так вона виглядає на 72-ій годині, коли її телефон занурений у пакет з рисом.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Белла Хадід Мода Еротика
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