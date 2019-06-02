У леопардовому купальнику: нові гарячі фото Насті Каменських і Потапа з медового місяця

Настя Каменських і Потап, які одружилися 23 травня і зіграли пишне весілля у столиці України, провели медовий місяць у Туреччині та насолодилися романтичним відпочинком. Подружжя вже повернулося до України через робочий графік, але досі показує шанувальникам у мережі звабливі спільні знімки.

Нові фото опублікувала Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У білосніжних вбраннях: щасливі Настя Каменських і Потап показали фото з медового місяця

На новому знімку співачка позує у закритому купальнику із трендовим анімалістичним принтом, який спокусливо підкреслив пишні форми артистки. Доповнює образ Каменських маленький ланцюжок на правій нозі та сонцезахисні окуляри.

Деякі користувачі у мережі розкритикували те, як виглядає зірка, нібито їй треба схуднути. Однак прихильники Насті стали на її захист та заявили, що вона виглядає справді розкішно.



Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Як повідомив Потап на своїй сторінці в Instagram, медовий місяць продовжується, але закоханим артистам доведеться роз'їхатися через графік із запланованими концертами.

На світлині Каменських позує у білосніжному ромпері, який контрастно підкреслив її засмагу, і кросівках. Поруч її обіймає новоспечений чоловік Олексій Потапенко.

"Медовий місяць триває! Щоправда, я в Одесу на концерт з гутом MOZGI, а Настя Каменських на свої концерти!" – додав він.



Настя Каменських і Потап / Instagram / @realpotap

Що відомо про стосунки Потапа та Насті Каменських?Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала.



23 травня закохані одружились. В день весілля виконавці опублікували відеоролик "Константа", у якому вони публічно заявили про свої почуття та зізнались, що святкуватимуть весілля.



Щодо екс-дружини Потапа, то незважаючи на розлучення з чоловіком, вона далі веде з ним професійні стосунки – разом з ним вона створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, а також займається спільним вихованням сина.