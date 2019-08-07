У леопардовому топі і спідниці: К'яра Ферраньї показала ідеальний образ для літніх вечорів

К'яра Ферраньї – популярна італійська інфлюенсерка, блогерка, дизайнерка, а також мама чарівного хлопчика Леоне, якого вона народила від коханого чоловіка Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія). У соціальних мережах зірка, яка обожнює моду і тренди, показала стильний та актуальний образ, що ідеально підійде для відпусткового літнього гардеробу.

Так, К'яра приміряла звабливий топ з леопардовим принтом і масивним кільцем, який вона поєднала з чорною довгою спідницею із пікантним розрізом для ніг.

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Завершили літній "аутфіт" Ферраньї чорні шльопанці від Hermes. Знімки з сімейної прогулянки та відпочинку блогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Найзворушливішими фото стали ті, на яких молода мама позує з 1-річним сином Леоне. Хлопчик вже помітно підріс та з кожним днем стає більш подібним на своїх зіркових батьків. До прикладу, від К'яри він "взяв" блакитні очі.

К'яра Ферраньї з сином Лео / Instagram / @chiaraferragni

Для виходу зірка зібрала волосся в акуратний пучок та прикрасила його блискучими заколками. Додамо, що такий аксесуар ще залишається у трендах, якщо він не зроблений з перлинами.

На завершення К'яра підкреслила очі рожевими тінями та тушшю, а губи – помадою персикового відтінку.



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Додамо, про К'яру покажуть документальний фільм на Венеційському кінофестивалі 2019, який розпочнеться 28 серпня і триватиме до 7 серпня на італійському острові Лідо. Постер стрічки, яка називається ⁣"Chiara Ferragni – Unposted", Ферраньї вже опублікувала в мережі.