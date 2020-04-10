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У ліжку без бюстгальтера: Jerry Heil поділилася еротичним кадром

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Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Популярна українська співачка Jerry Heil опублікувала відверте фото та розбурхала ним мережу. Виконавиця зображена в ліжку без макіяжу та бюстгальтера.

Яскрава та запальна Jerry Heil вміє дивувати шанувальників. Вона не боїться експериментувати з образами та ділитися відвертими зізнаннями. Вільно висловлює свою думку і не бере близько до серця те, скажуть інші. Jerry Heil ніжна та, водночас, сильна дівчина і яскраво демонструє це на сцені. 

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На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала звабливу світлину, на якій позує в ліжку. Jerry Heil постала без макіяжу та бюстгальтера, що створило ажіотаж серед її підписників. Проте навіть в такому вигляді дівчина виглядає неперевершено. Шию красуні прикрашає мінімалістична підвіска.

Все, що вам треба знати про це фото – я зробила його ногою,
– підписала кадр виконавиця. 


Jerry Heil в ліжку / Instagram / @thejerryheil

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Jerry Heil
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