У ліжку без бюстгальтера: Jerry Heil поділилася еротичним кадром
Популярна українська співачка Jerry Heil опублікувала відверте фото та розбурхала ним мережу. Виконавиця зображена в ліжку без макіяжу та бюстгальтера.
Яскрава та запальна Jerry Heil вміє дивувати шанувальників. Вона не боїться експериментувати з образами та ділитися відвертими зізнаннями. Вільно висловлює свою думку і не бере близько до серця те, скажуть інші. Jerry Heil ніжна та, водночас, сильна дівчина і яскраво демонструє це на сцені.
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На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала звабливу світлину, на якій позує в ліжку. Jerry Heil постала без макіяжу та бюстгальтера, що створило ажіотаж серед її підписників. Проте навіть в такому вигляді дівчина виглядає неперевершено. Шию красуні прикрашає мінімалістична підвіска.
Все, що вам треба знати про це фото – я зробила його ногою,
– підписала кадр виконавиця.
Jerry Heil в ліжку / Instagram / @thejerryheil
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