У Лондоні обрали найкраще фото дикої природи у 2019 році

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Найкраще фото дикої природи у 2019 році
Найкраще фото дикої природи у 2019 році / Йонгкінг Бао

Китаєць Йонгкінг Бао став найкращим фотографом у 2019 році, а його фото лисиці та бабака – найкращою роботою. Переможця обирали у Лондоні на виставці Wildlife Photographer of the Year.

Йонгкінг Бао зробив фотографію лисиці та бабака в китайських горах Ціляньшань.

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Судді обирали найкраще фото серед 48 тисяч робіт. Фото лисиці та бабака обрамлює головний виклик природи – її боротьбу за виживання.

Поєднуючи гумор та жах, фото фіксує незабутню та неповторну мить між тибетською лисою та бабаком,
– зазначили у комітеті премії.

Фото китайця Бао займе центральне місце на виставці Wildlife Photographer of the Year у Лондоні. Окрім того, буде також представлена повна колекція 100 фото переможців у різних категоріях.

найкраще фото 2019 року номінація
Китаєць Йонгкінг Бао став найкращим фотографом, а його фото лисиці та бабака – найкращою роботою/ Скріншот з онлайн-трансляції

Довідка. Конкурс Wildlife Photographer of the Year є одним з найпрестижніших змагань такого типу у світовій фотографії.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: LifeStyle Новини культури Велика Британія Китай Світ тварин Мистецтво
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