У Лондоні обрали найкраще фото дикої природи у 2019 році

Китаєць Йонгкінг Бао став найкращим фотографом у 2019 році, а його фото лисиці та бабака – найкращою роботою. Переможця обирали у Лондоні на виставці Wildlife Photographer of the Year.

Йонгкінг Бао зробив фотографію лисиці та бабака в китайських горах Ціляньшань.

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Судді обирали найкраще фото серед 48 тисяч робіт. Фото лисиці та бабака обрамлює головний виклик природи – її боротьбу за виживання.

Поєднуючи гумор та жах, фото фіксує незабутню та неповторну мить між тибетською лисою та бабаком,

– зазначили у комітеті премії.

Фото китайця Бао займе центральне місце на виставці Wildlife Photographer of the Year у Лондоні. Окрім того, буде також представлена повна колекція 100 фото переможців у різних категоріях.



Китаєць Йонгкінг Бао став найкращим фотографом, а його фото лисиці та бабака – найкращою роботою/ Скріншот з онлайн-трансляції

Довідка. Конкурс Wildlife Photographer of the Year є одним з найпрестижніших змагань такого типу у світовій фотографії.