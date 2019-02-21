У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards: найкращі пісня та виконавці

149
Дуа Ліпа і Кельвін Харріс отримали нагороду Brit Awards за пісню One kiss
Дуа Ліпа і Кельвін Харріс отримали нагороду Brit Awards за пісню One kiss / Getty Images

У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards, яка є британським аналогом американської премії "Греммі". Церемонія почалася з виступу актора Х'ю Джекмана, який виконав пісню The Greatest Show з фільму "Найбільший шоумен".

Нагороду Brit Awards за найкращий сингл отримала пісня Дуа Ліпи і Кельвіна Харріса One kiss.

Читайте також: Одразу три пісні Аріани Гранде очолили чарт Billboard

Brit Awards Х'ю Джекман
Виступ Х'ю Джекмана//Фото: Getty Images

Найкращими співаком та співачкою стали Джордж Езра і Джорджа Сміт.

Джорджа Сміт Джордж Езра Brit Awards
Джорджа Сміт і Джордж Езра на Brit Awards//Фото: Getty Images

Премію як найкращий іноземний гурт отримали дует Бейонсе і Джей Зі. Проте вони не змогли прибути на церемонію, щоб забрати свою нагороду.

Нагороду як найкраща іноземна виконавиця отримала Аріана Гранде. Вона подякувала у відеозверненні своїм шанувальникам і лейблу.

Аріана Гранде Brit Awards
Аріана Гранде не прибула на церемонію, але записала відеозвернення//Фото: Getty Images

У категорії найкращий британський гурт, де нагороду вперше могла здобути команда, що складається тільки з дівчат Little mix, вони поступилися колективу The 1975.

The 1975 Brit Awards
Найкращим гуртом став The 1975//Фото: Getty Images

Несподіваний рекорд встановила американська співачка Pink. Вона стала першим іноземним виконавцем, який отримав нагороду Brit Awards за видатний внесок у музику

Pink Brit Awards
Виступ Pink на церемонії Brit Awards//Фото: Getty Images

Виступ Pink Brit Awards
Виступ Pink на церемонії Brit Awards//Фото: Getty Images
 

blog_ava
Є межа відданості Путіну, – експерт про відмову одіозних іноземних політиків їхати до Криму
сьогодні
1098
Теги: Бейонсе Аріана Гранде Нагороди Великобританія Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правдива історія бренду Victoria's Secret
20 лютого 20:30 Правдива історія бренду Victoria's Secret
Марія Ягодка 304
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
20 лютого 19:45 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
452
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українців
20 лютого 18:31 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українців
5810
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
20 лютого 18:02 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
5955
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
20 лютого 17:29 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
316
Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
20 лютого 10:05 Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
Юлія Девда 2327
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук