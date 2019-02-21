У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards: найкращі пісня та виконавці
У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards, яка є британським аналогом американської премії "Греммі". Церемонія почалася з виступу актора Х'ю Джекмана, який виконав пісню The Greatest Show з фільму "Найбільший шоумен".
Нагороду Brit Awards за найкращий сингл отримала пісня Дуа Ліпи і Кельвіна Харріса One kiss.
Читайте також: Одразу три пісні Аріани Гранде очолили чарт Billboard
Виступ Х'ю Джекмана//Фото: Getty Images
Найкращими співаком та співачкою стали Джордж Езра і Джорджа Сміт.
Джорджа Сміт і Джордж Езра на Brit Awards//Фото: Getty Images
Премію як найкращий іноземний гурт отримали дует Бейонсе і Джей Зі. Проте вони не змогли прибути на церемонію, щоб забрати свою нагороду.
Нагороду як найкраща іноземна виконавиця отримала Аріана Гранде. Вона подякувала у відеозверненні своїм шанувальникам і лейблу.
Аріана Гранде не прибула на церемонію, але записала відеозвернення//Фото: Getty Images
У категорії найкращий британський гурт, де нагороду вперше могла здобути команда, що складається тільки з дівчат Little mix, вони поступилися колективу The 1975.
Найкращим гуртом став The 1975//Фото: Getty Images
Несподіваний рекорд встановила американська співачка Pink. Вона стала першим іноземним виконавцем, який отримав нагороду Brit Awards за видатний внесок у музику
Виступ Pink на церемонії Brit Awards//Фото: Getty Images
Виступ Pink на церемонії Brit Awards//Фото: Getty Images