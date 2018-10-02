У Лондоні збудують 500 нових хмарочосів: як зміниться місто – приголомшливе відео

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У Лондоні з'явиться півтисячі нових хмарочосів
У Лондоні з'явиться півтисячі нових хмарочосів / Getty images

До 2025 року у столиці Великобританії планують збудувати понад півтисячі нових хмарочосів, які матимуть висоту понад 20 поверхів.

Нові лондонські висотки будуть переважно житловими (приблизно 90%), пише видання Secret London.

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За даними аналітиків місцевого ринку нерухомості, таке збільшення щільності забудови в місті вперше за тривалий час дозволило знизити вартість квадратних метрів в столиці Об'єднаного королівства.

За попередніми підрахунками, у місті з'явиться близько 106 тисяч нових квартир та апартаментів.

Хмарочоси зводитимуть по всьому місті, але найбільше у східній частині міста – тут збудують майже 50%.

Лондон хмарочоси
У Лондоні з'явиться понад 500 нових висоток

Щоправда, 30% усіх будівель будуть передбачені не для продажу житлових приміщень, а щоб здавати їх в оренду.

Відеодизайнери спеціалізованого видання Dezeen показали, як зміниться Лондон із появою півтисячі нових висоток.

У Лондоні збудують понад 500 нових хмарочосів: дивіться відео, як зміниться місто

До слова, напередодні відоме архітектурне бюро Foster + Partners представило проект нової вежі The Tulip, яка може стати ще однією візитівкою столиці Великобританії.

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості світу Подорожі Великобританія Лондон
Джерело: Lifestyle
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