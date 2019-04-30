У Лондоні з'явилось нове графіті Бенксі: фото

Один із найзагадковіших вуличних художників сучасності Бенксі виступив на підтримку еко-активістів, створивши нове графіті. Робота митця з'явилась біля Мармурової арки у Лондоні наприкінці квітня.

На ній зображена дівчинка, яка сидить біля паростка. В руках вона тримає табличку із емблемою радикального екологічного руху Extinction Rebellion ( "Бунт проти вимирання"). Напис на графіті перекладається як "З цього моменту відчай закінчується і починається стратегія".

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Графіті Бенксі

Як пише BBC, меседж Бенксі – захистити цей еко-активістів. Справа у тому, що за останні два тижні вони провели низку масштабних акцій. Зокрема, перекривали рух в районі Оксфорд-серкас, мосту Ватерлоо, площі біля Парламенту та блокували залізничні колії. Наслідком стало те, що з 15 квітня правоохоронці затримали понад 1100 учасників руху.

Своїми діями Extinction Rebellion намагається привернути увагу до незворотніх кліматичних змін та змусити владу реагувати на кризу.

Акції руху відбулися у багатьох країнах. Зокрема, у Німеччині, Польщі, Чехії, Швеції.

RIGHT NOW: @XRBerlin is holding a demonstration in front of the Brandenburg Gate urging the EU to take action to protect the Amazon Rainforest in trade negotiations with Brazil. #ExtinctionRebellion #RebelForLife pic.twitter.com/h9TlLGK68j — Extinction Rebellion Berlin (@XRBerlin) 29 квітня 2019 р.

Хто такий Бенксі? Роботи всесвітньовідомого вуличного художника завжди звертаються до найрізноманітніших політичних і соціальних тем. Стріт-арт Бенксі став відображенням сучасної епохи. Художник глузує з нашого суспільства споживачів, яке зациклене на купівлі непотрібного мотлоху. Роботи Бенксі на злободенні теми викликають обурення з боку борців за чистоту міських стін, а іноді їх навіть виламують із фасадів будівель.



Ім'я брістольського художника постійно з'являється на перших шпальтах газет, але він до сьогодні зберігає анонімність і ховається від поліції. Тому його роботи, зазвичай, народжуються пізно вночі.



Роботи Бенксі шалено дорогі. Та для чого борцеві зі споживацтвом стільки грошей? Він жертвує їх на доброчинність. Андеграунд-художник неодноразово надавав допомогу благодійним організаціям.



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