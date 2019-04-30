У Лондоні з'явилось нове графіті Бенксі: фото

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Нова робота Бенксі у Лондоні, квітень 2019
Нова робота Бенксі у Лондоні, квітень 2019 / buro247.ua

Один із найзагадковіших вуличних художників сучасності Бенксі виступив на підтримку еко-активістів, створивши нове графіті. Робота митця з'явилась біля Мармурової арки у Лондоні наприкінці квітня.

На ній зображена дівчинка, яка сидить біля паростка. В руках вона тримає табличку із емблемою радикального екологічного руху Extinction Rebellion ( "Бунт проти вимирання"). Напис на графіті перекладається як "З цього моменту відчай закінчується і починається стратегія".

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Графіті Бенксі

Як пише BBC, меседж Бенксі – захистити цей еко-активістів. Справа у тому, що за останні два тижні вони провели низку масштабних акцій. Зокрема, перекривали рух в районі Оксфорд-серкас, мосту Ватерлоо, площі біля Парламенту та блокували залізничні колії. Наслідком стало те, що з 15 квітня правоохоронці затримали понад 1100 учасників руху.  

Своїми діями Extinction Rebellion намагається привернути увагу до незворотніх кліматичних змін та змусити владу реагувати на кризу. 

Акції руху відбулися у багатьох країнах. Зокрема, у Німеччині, Польщі, Чехії, Швеції.  

Хто такий Бенксі? Роботи всесвітньовідомого вуличного художника завжди звертаються до найрізноманітніших політичних і соціальних тем. Стріт-арт Бенксі став відображенням сучасної епохи. Художник глузує з нашого суспільства споживачів, яке зациклене на купівлі непотрібного мотлоху. Роботи Бенксі на злободенні теми викликають обурення з боку борців за чистоту міських стін, а іноді їх навіть виламують із фасадів будівель.

Ім'я брістольського художника постійно з'являється на перших шпальтах газет, але він до сьогодні зберігає анонімність і ховається від поліції. Тому його роботи, зазвичай, народжуються пізно вночі.

Роботи Бенксі шалено дорогі. Та для чого борцеві зі споживацтвом стільки грошей? Він жертвує їх на доброчинність. Андеграунд-художник неодноразово надавав допомогу благодійним організаціям.

Більше про постать Бенксі читайте тут

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Великобританія Екологія
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