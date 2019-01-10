У Лос-Анджелесі пройде перший Веганський тиждень моди: деталі

З кожним роком все більше брендів стає на захист тварин, дизайнери відмовляються від використання натурального хутра та шкіри, а споживачі припиняють вживати їжу тваринного походження. Лос-Анджелес – одне з передових міст, яке підтримало цю тенденцію, і саме там незабаром відбудеться перший Веганський тиждень моди.

Перший Веганський тиждень моди пройде у Лос-Анджелесі з 1 по 4 лютого. Про це стало відомо на офіційному сайті Vegane Fashion Week. Як повідомляє джерело, новий формат заходу, присвяченому моді, призначений для розширення можливостей свідомих брендів.

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Організацією Vegane Fashion Week займається активістка Еммануель Ріенда, яка виступає за захист і права тварин. Також на сайті Веганського тижня моди зазначили, що проведення такого заходу – це так звана данина тваринам, яких експлуатували у різних формах. Як стверджують організатори, метою Vegane Fashion Week є навчити людей поважати людське життя, права тварин і навколишнє середовище.

Моделі вийдуть на подіум в одязі, у складі якого не буде натуральної шкіри та хутра. На шведських столах гості зможуть скуштувати веганські закуски, а також відвідувачі зможу придбати косметику, яку не тестували на тваринах.

Варто нагадати, Лос-Анджелес став першим містом у світі, в якому заборонили продавати хутро. Власникам магазинів з такими товарами дали 2 роки на розпродаж товару.