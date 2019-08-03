У Луцьку стартував один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат: неймовірні фото

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Цьогоріч його проводять уже в тринадцяте. Триватиме він пізнього вечора неділі. Сюди вже з'їжджаються поціновувачі якісної української музики і самі виконавці.

Дівчата зі Львова Яна та Анастасія розповіли, що очікують багато музики, класної атмосфери та патріотичного духу.

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Програма Бандерштату-2019: фото

Програма

Для гостей тут – повна свобода. Величезна територія дозволяє кожному на свій смак організувати дозвілля.

Фестиваль Бандерштат показали з висоти пташиного польоту: фото видання "Буг"

Хто на волейболі чи баскетболі, а хто налягає на їжу, аби на вечір було більше сил. А ті, хто готувати не хоче самі, можуть скуштувати страви з Бандерівської кухні, приготованої на вогнищі. Тут і шашлики, і плов, і страви з грилю.

На фестивалі є багато різноманітної та смачної їжі
На Бандерштаті є багато різноманітної та смачної їжі / фото "Буг"

На фестиваль приїхали і учасники клубу козацького мистецтва "Герць". Цих хлопців нічим не злякаєш, адже навіть найменші можуть спокійно лежать на битому склі та гвіздках.

Учасник клубу козацького бойового мистецтва
Учасник клубу козацького бойового мистецтва"Герць"

Гості з зацікавденістю гуртувалися довкола акустичної сцени, яку відкрив лідер гурту "Тінь сонця" Сергій Василюк. Сьогодні він – соло, бо так вирішили організатори.

Триватиме Бандерштат до вечора неділі. На музичній сцені фестивалю виступлять відомі українські гурти та виконавці, серед яких "Бумбокс", "Тартак", Kozak System, "Один в каное", Vivienne Mort та інші.


Програма Бандерштату

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Теги: Новини України Музика Волинь Фестивалі LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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