У Луцьку стартував один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат: неймовірні фото

Цьогоріч його проводять уже в тринадцяте. Триватиме він пізнього вечора неділі. Сюди вже з'їжджаються поціновувачі якісної української музики і самі виконавці.

Дівчата зі Львова Яна та Анастасія розповіли, що очікують багато музики, класної атмосфери та патріотичного духу.

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Програма Бандерштату-2019: фото

Для гостей тут – повна свобода. Величезна територія дозволяє кожному на свій смак організувати дозвілля.

Фестиваль Бандерштат показали з висоти пташиного польоту: фото видання "Буг"

Хто на волейболі чи баскетболі, а хто налягає на їжу, аби на вечір було більше сил. А ті, хто готувати не хоче самі, можуть скуштувати страви з Бандерівської кухні, приготованої на вогнищі. Тут і шашлики, і плов, і страви з грилю.



На Бандерштаті є багато різноманітної та смачної їжі / фото "Буг"

На фестиваль приїхали і учасники клубу козацького мистецтва "Герць". Цих хлопців нічим не злякаєш, адже навіть найменші можуть спокійно лежать на битому склі та гвіздках.



Учасник клубу козацького бойового мистецтва"Герць"

Гості з зацікавденістю гуртувалися довкола акустичної сцени, яку відкрив лідер гурту "Тінь сонця" Сергій Василюк. Сьогодні він – соло, бо так вирішили організатори.

Триватиме Бандерштат до вечора неділі. На музичній сцені фестивалю виступлять відомі українські гурти та виконавці, серед яких "Бумбокс", "Тартак", Kozak System, "Один в каное", Vivienne Mort та інші.



Програма Бандерштату