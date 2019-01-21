У Львові презентують різдвяний мюзикл для незрячих дітей: хто з зірок долучиться до події

Вже 23 січня львівська сцена Палацу культури ім. Г. Хоткевича об’єднає відомих артистів України та дітей з різних куточків України, щоб продемонструвати новий формат вистави-мюзиклу. "Казка на білих лапах" – саме так називається постановка, створена спеціально для незрячих дітей, які братимуть в ній участь.

Незвичайний захід, режисером якого стала провідна актриса Національного театру ім. Марії Заньковецької Олександра Бонковська, розпочнеться о 18:00 (вхід за запрошеннями). Автором ідеї та музичним керівником інклюзивного проекту став соліст вокальної формації "Піккардійська Терція" Ярослав Нудик, а головним організатором події – Оксана Потимко. У різдвяному мюзиклі "Казка на білих лапах" виступлять співачка Оксана Муха та відомий скрипаль Олександр Божик, які також стали співорганізаторами дійства.

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Окрім цього, у мюзиклі братимуть участь 17 незрячих дітей із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Дніпропетровської, Миколаївської, Хмельницької, Рівненської та Волинської областей віком від 7 до 14 років. Діти навчаються як у звичайних школах України за програмою інклюзивної освіти, так і в спеціальних школах-інтернатах.



Вистава "Казка на білих лапах" у Львові / Прес-служба

Ми хочемо привернути увагу людей до питання творчої самореалізації незрячих дітей та залучення їх до мистецького життя. Саме таку мету ми ставили перед собою, коли робили постановку "Казку на білих лапах",

– поділився один з творців вистави Ярослав Нудик.

Варто додати, що мюзикл "Казка на білих лапах" планують показувати у різних регіонах України та долучати до проекту під час гастролей до проекту інших незрячих дітей. "Хочемо, щоб цю виставу-мюзикл побачили не лише львів’яни 23 січня, а й жителі інших міст та регіонів України. Маємо намір показати постановку, зокрема, у Харкові, Слов’янську, Одесі, Києві, на Закарпатті", – додала Оксана Потимко.