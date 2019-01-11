У Львові розпочався конкурс скульптур із льоду: вражаючі фото

У п’ятницю, 11 січня, біля головної ялинки у самому центрі Львова розпочався традиційний конкурс крижаних скульптур, цьогорічна тема якого – "Натхненні Пінзелем".

Про це повідомив журналіст Євген Кравс у Facebook.

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У конкурсі вирішили взяти участь 9 львівських митців, які впродовж двох днів будуть вирізати з льоду скульптури.



Конкурс крижаних скульптур у Львові

Тема цьогорічного змагання – "Натхненні Пінзелем", тож автори, заворожені творчістю видатного митця епохи бароко Іоана Георга Пінзеля, створюватимуть неймовірні крижані витвори.



Тема конкурсу – "Натхненні Пінзелем"

За словами організаторів конкурсу, Пінзель створював свої шедеври так, що вони й досі вражають неабиякою динамікою, яскравим відображенням емоцій.

Вони наче летять у просторі, виконуючи чудернацькі рухи. Учасники конкурсу відтворюватимуть скульптури митця, інтерпретуючи їх та пропускаючи крізь призму свого мистецького бачення,

– додали організатори конкурсу.

Вже завершені та освітлені роботи представлять у суботу, 12 січня, тоді ж оголосять переможця.



Переможця нагородять 12 січня