У Львові розпочався конкурс скульптур із льоду: вражаючі фото
У п’ятницю, 11 січня, біля головної ялинки у самому центрі Львова розпочався традиційний конкурс крижаних скульптур, цьогорічна тема якого – "Натхненні Пінзелем".
Про це повідомив журналіст Євген Кравс у Facebook.
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У конкурсі вирішили взяти участь 9 львівських митців, які впродовж двох днів будуть вирізати з льоду скульптури.
Конкурс крижаних скульптур у Львові
Тема цьогорічного змагання – "Натхненні Пінзелем", тож автори, заворожені творчістю видатного митця епохи бароко Іоана Георга Пінзеля, створюватимуть неймовірні крижані витвори.
Тема конкурсу – "Натхненні Пінзелем"
За словами організаторів конкурсу, Пінзель створював свої шедеври так, що вони й досі вражають неабиякою динамікою, яскравим відображенням емоцій.
Вони наче летять у просторі, виконуючи чудернацькі рухи. Учасники конкурсу відтворюватимуть скульптури митця, інтерпретуючи їх та пропускаючи крізь призму свого мистецького бачення,
– додали організатори конкурсу.
Вже завершені та освітлені роботи представлять у суботу, 12 січня, тоді ж оголосять переможця.
Переможця нагородять 12 січня