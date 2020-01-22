У Львові скасували раніше анонсований концерт гурту Faktor-2: деталі скандалу

17 січня на фейсбук-сторінці львівського нічного клубу "Малевич" з’явилась інформація про концерт гурту Faktor-2, який мав би відбутися 6 березня. Після обурень користувачів мережі представники клубу переглянули цю подію та вирішили її відмінити. Представники клубу також пояснили, що гурт Factor 2 не має відношення до російського гурту "Фактор 2".

Ще в середині січня адміністратори фейсбук-сторінки клубу "Малевич" заявили, що з нетерпінням чекають на приїзд "хуліганів, які звучали з кожного програвача". А перші 100 квитків можна було придбати за акційною ціною в одного з українських квиткових сервісів.

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Їхні пісні напам'ять виспівували мільйони. Вони були таємними героями свого часу, які не боялись бути собою. І ось вони тут! Вперше у Львові – вже 6 березня легендарний дует Faktor-2 з насиченою концертною програмою, в якій будуть всі твої найулюбленіші хіти! П'ятниця, 6 березня – концерт, на який ти чекав все своє життя!

– йшлось у анонсі клубу "Малевич" у Львові.



Анонс концерту гурту Factor 2 у львівському клубі "Малевич" / Скріншот з фейсбук-сторінки

Підписники групи та інші інтернет-користувачі миттєво відреагували на сумнівний гурт, що може виступити у Львові, відтак почали обурюватись і надсилати докази перебування начебто російських музикантів в анексованому Криму.



Реакція користувачів на раніше анонсований концерт гурту Factor 2 / ​Скріншот з фейсбук-сторінки

Як на скандал відреагував клуб "Малевич"?

Вже 19 січня нічний клуб в коментарі до попереднього допису пояснив власну позицію, яка сподобалась не всім дописувачам на сторінці. Представники закладу подякували за активність та відхрестились від звинувачень, оскільки зазначили, що не є організаторами концерту цієї групи і надають лише приміщення для події. За їхніми словами, цього разу вони пішли назустріч великій німецькій Букінг Агенції Malina Booking. А квитковим оператором заходу став Gastroli.ua.

Ми долучаємо до посту офіційний лист від Malina Booking, де є чітке пояснення і підтвердження того, що група Faktor-2 не є в списку СБУ та не гастролювала на заборонених територіях. Дякуємо вам за активну позицію, і що тримаєте руку на пульсі, але просимо утриматись від агресивних звинувачень, не ознайомившись уважно з усією інформацією про концерт,

– заявили представники "Малевича".

В офіційному листі організаторів концерту у Львові Malina Booking Березовський Артур пояснив, що схожі за назвою гурти "Фактор 2" та Factor 2 свого часу утворились через розкол у гуртах та почали здійснювати різну концертну діяльність, тому плутати їх українцям не варто.



Офіційний лист від Malina Booking про концерт Factor 2 у Львові / Фейсбук

Концерт групи Faktor-2 у Львові все ж відмінили

Вже сьогодні, 22 січня, на тій же фейсбук-сторінці клубу "Малевич" з’явилось повідомлення про те, що концерт гурту відмінено. І замість них ближчим часом виступить український співак Степан Гіга.

Як ви могли побачити, ми не відмовчувались і не ховали голову в пісок. Ми надали вам нашу відповідь на нашій сторінці. Хочемо зауважити, що ми перевірили список заборонених гуртів ще до того, як надали клуб в оренду. Тому, з юридичної сторони, Ваші звинувачення безпідставні. Тут ( і ви абсолютно праві) всі питання – до наших державних служб. Тим паче, враховуючи, що в Україні вже пройшло кілька концертів цього гурту,

– йдеться в заяві представників нічного закладу.

Окрім цього вони заявили, що самі почали вивчати гурт та прослідковувати їхню концертну діяльність і заяви, зроблені гуртом Faktor-2, відтак дійшли до висновку, що не готові приймати в себе цих музикантів. Тому і відмовили організаторам в наданні закладу для проведення цього концерту.

"Ми дуже дякуємо тим людям, котрі не перетворювали нашу сторінку в політичний майданчик з вимірювання рівня агресії, хамства і погроз, а які допомогли нам швидше все з'ясувати, які написали нам в приватні повідомлення на сторінці і підказали додаткові ресурси для пошуку", – підсумували представники "Малевича".



Заява про відміну концерту гурту Factor 2 / Скріншот з фейсбук-сторінки