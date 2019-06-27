У Львові стартував Leopolis Jazz Fest: чим дивуватиме цьогорічне свято джазу

Понад 300 зірок світового масштабу і майже 100 тисяч відвідувачів зібралися на Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу. І хоча це вже дев'ятий за рахунком фестиваль, він не став менш масштабним за попередні.

У середу у Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Туди на п'ять днів приїхали музиканти зі світовими іменами та тисячі поціновувачів джазу.

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Директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська зазначила, що очікується приблизно така ж кількість гостей, що і на тогорічному фестивалі.

Фестиваль триватиме з 26 по 30 червня. Квитки на Leopolis Jazz Fest можна придбати тут.



У Львові стартував Leopolis Jazz Fest

Музиканти Leopolis Jazz Fest

Серед всесвітньо відомих виконавців, які цьогоріч відвідають львівський фестиваль, джазова легенда Кенні Барон. Володар численних міжнародних премій, американець ще 1974 року випустив свій перший альбом. Усього на його рахунку 40 платівок.

Коли люди чують музику, вони на неї відповідають. Якщо музика справді є чесною. Вони на неї реагують,

– заявив музикант Кенні Барон.



Відомий джазовий виконавець Кенні Барон

Свій проект представить і американський піаніст Чік Корріа. 22-разовий володар Греммі до Львова привіз групу The Spanish Heart Band.

Я зібрав нову групу, ми почали записувати музику на початку 2019 року. На музику, яку граємо, надихає мій іспанський характер,

– пояснив піаніст і композитор Чік Корріа.



Піаніст і композитор Чік Корріа

Львів'яни на джазовий фестиваль чекають з нетерпінням. Львів'янин Андрій переконує, що цьогорічна програма фестивалю надзвичайно цікава.

Більше про виконавців та програму Leopolis Jazz Fest – дивіться тут.

До слова, фестиваль відбуватиметься одразу на трьох локаціях. А ще будуть десятки виступів вуличних музикантів просто на вулицях міста. Для тих, хто не матиме змоги завітати до джазового Львова, організатори обіцяють пряму трансляцію концертів на YouTube.

Дивіться відео: у Львові стартував Leopolis Jazz Fest