У Львові створили унікальний мистецький проект, який не має аналогів в Україні

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Тривимірна скульптура Пінзеля
Тривимірна скульптура Пінзеля / culturebridges.eu

П'ять робіт барокового скульптора Йогана Пінзеля презентували у вигляді тривимірних моделей. Для цього використовували інноваційні методи фотограмметрії, 3D-сканування, віртуальної та доповненої реальності. Наразі в Україні не існує аналогів Pinsel.AR.

Над проектом працювали львівська організація "Мистецька рада "Діалог" і освітня онлайн-платформа Wise Cow. Мета Pinsel.AR – популяризація не тільки спадщини Пінзеля, а й мистецтва загалом, пише "Culture Bridges".

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Проект Pinsel.AR // Culture Bridges

Для українського культурного простору використання новітніх інструментів доповненої реальності – заняття поки не буденне. А от в Європі така практика доволі популярною – музеї працюють над оцифровуванням своїх колекцій, а додатки з використанням AR застосовують у мистецьких проектах.

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Проект Pinsel.AR // Culture Bridges

"Для створення віртуальної галереї ми відсканували кожну скульптуру з 25 точок на різних рівнях та відстанях і зробили близько 36 тисяч фотографій. Загалом сканування однієї скульптури в середньому зайняло дванадцять годин. Після чого ми обробили відсканований матеріал та фотодані, змоделювали скульптури у 3D та адаптували їх для використання у віртуальному просторі. 3D-моделі будуть доступні в мобільних додатках, завдяки яким можливо робити віртуальні експозиції, коли відвідувачі наводять смартфон на маркери і бачать скульптури", – розповів керівник проекту Григорій Семенчук. 

Йоган Пінзель працював на території України в середині 18-го століття і фактично є засновником Львівської школи скульпторів.

Пінзель — прозорливо кінематографічний скульптор, мізансцени його композицій вражають своїм рухом, динамікою,
зауважив дослідник і реставратор Олег Рибчинський.


Тривимірна модель роботи Пінзеля // Culture Bridges

Як оцифровували скульптури Пінзеля: відео 

Переглянути оцифровану колекцію робіт Пінзеля у рамках проекту Pinsel.AR можна тут.  

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Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Новини LifeStyle
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