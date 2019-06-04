У Львові відбудеться зустріч з переможницею World Bloggers Awards 2019 Сашею Чістовою: деталі

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Саша Чістова
Саша Чістова / Фото з відкритих джерел

Всесвітня премія блогерів відбулася у Каннах, 24 травня, під час Міжнародного Каннського кінофестивалю. Вперше в історії були нагороджені найкращі та найвпливовіші блогери світу, а відома блогерка зі Львова Саша Чістова стала переможницею World Bloggers Awards 2019 у номінації Best Youth Influencer.

Прес-ланч із Сашею Чістовою відбудеться у Львові, у четвер, 6 червня, о 13:00 у Pizza Celentano Ristorante (площа Генерала Григоренка, 5).

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Церемонія World Bloggers Awards, яка відзначила найкращих блогерів світу та яку ЗМІ називають "Оскаром для блогерів", відбулася вперше в історії, за нею стежили понад 100 мільйонів людей. На премію номінували блогерів з різних країн: США, Бразилії, Франції, України, Росії, Італії, Великої Британії, Індії, Китаю, ОАЕ.

Саша Чістова
Саша Чістова – переможниця World Bloggers Awards 2019

Їхня діяльність охоплювала різні платформи: Instagram, YouTube та Facebook. Церемонію нагородження транслювали наживо на цифрових каналах світовій аудиторії, а телевізійна версія вийде зовсім скоро. 

Саші лише 21 рік, а у неї вже 1,6 мільйона підписників в Instagram та стільки ж на YouTube, де вона уже майже 5 років відверто розповідає про своє життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ у тебя там все хорошо?

Допис, поширений ????? ????????. (@sashachistova)

Свій канал на YouTube Саша Чістова зареєструвала, коли навчалася у 10-му класі школи. Набирати популярність канал почав дуже стрімко. Блогерка зізнається, що ніколи не думала, що ця справа стане її бізнесом, на якому вона зароблятиме на життя.

Зараз Саша  багато часу приділяє своїм сторінкам у соцмережах, де кількість її підписників росте щодня. Також Чістова завжди наголошує на тому, що глибоко цінує віддачу своїх підписників, які є її джерелом натхнення.

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Теги: LifeStyle Новини культури Каннський кінофестиваль Афіша Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
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