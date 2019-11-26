У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі

Перший показ історичного фільму "Ціна правди" в Україні стартував з міста Львова. Співпродюсер фільму Єгор Олесов зазначив, що Львів особливо шанує український кінопродукт, відтак починати покази у цьому місті йому та знімальній команді особливо приємно та вдячно.

Подія за участю продюсера фільму, маркетинг-директорки FILM.UA Group Поліни Толмачової та авторки книги перекладених статей про головного героя фільму Ярослави Приходи відбулась в львівському Кінопалаці 25 листопада.

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Фільм "Ціна правди" – це драматична розповідь про геноцид українського народу в 1932 — 1933 роках. Прем'єра фільму "Ціна правди" запланована на 28 листопада. Кінострічці прогнозують шалений успіх, адже її вже відзначили на престижних фестивалях. Зокрема, автори фільму "Ціна правди" отримали нагороду на 44-му Фестивалі польських художніх фільмів "Золоті Леви". Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі та Шотландії.

Режисерка фільму Аґнешка Голланд – лауреатка Золотого глобусу та номінантка на премію Оскар – не змогла приїхати на допрем’єрний показ фільму у Львові, але записала для глядачів відеопривітання, яке показали на початку показу кінострічки.

"Любі друзі у Львові! Мені дуже шкода, що я не можу бути з вами сьогодні на прем’єрі мого фільму "Ціна правди". Я би хотіла поділитися цим фільмом з українською аудиторією. Він був створений насамперед для вас. Це історія про страждання мільйонів; мільйонів безвинних та безмовних жертв; про сміливість окремої людини й боягузтво влади й політиків. Я вважаю, що це дуже актуальна історія, і її конче треба розповісти. Я сподіваюся, що вона буде настільки ж важливою для вас, як для всіх нас, тих, хто працював над стрічкою. Гарного вам вечора", – звернулась у ролику для львів’ян Аґнешка Голланд.

Перед показом фільму з журналістами також поспілкувався продюсер фільму Єгор Олесов. Він зазначив, що тема цього фільму – це не лише Голодомор, а й поширення фейків, інформаційна війна, переслідування, що можна спостерігати у сучасному світі. Зокрема, він подякував львівській аудиторії за повні зали і сподівається, що така тенденція збережеться по всій Україні.

Ми не просто так обрали Львів для всеукраїнської прем’єри нашого фільму. Ми звернули увагу, що саме у Львові на українські фільми завжди повні зали. Дякуємо за чудовий приклад, сподіваємось, що всі міста також будуть демонструвати таку ж велику зацікавленість українським кіно!

– поділився продюсер.



Єгор Олесов на презентації фільму "Ціна правди" у Львові



Презентація фільму "Ціна правди" у Львові

Маркетинг-директорка FILM.UA Group Поліна Толмачова нещодавно побувала на допрем’єрному показі фільму "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва у Львові, відтак не могла пропустити і перший показ фільму "Ціна правди", до процесу створення якого вона мала можливість долучитись.

"Є три причини подивитися цей фільм. По-перше – це соціальний контекст у якому ми сьогодні існуємо, коли питання правди та пост-правди є, на жаль, вкрай актуальним. По-друге, це тема. Болісна тема найстрашнішого геноциду в історії нашого народу, штучно створеного радянською владою Голодомору. По-третє, у цьому фільмі зіграли світові зірки – Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, – а створила його надзвичайна режисерка Аґнєшка Голланд, чий авторський погляд, та вміння передавати проблеми мовою кіномистецтва дійсно заслуговують на увагу", – додала Толмачова.



Єгор Олесов та Поліна Толмачова (в центрі) на презентації фільму "Ціна правди" у Львові

Що цікаво, окрім презентації фільму про сміливого журналіста Гарета Джонса було також презентовано книгу "Гарет Джонс. Ціна правди", до якої увійшли вибрані статті та хроніка життя й пам’яті Ґарета Джонса. Доцентка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Прихода зазначила, що книгу було створено разом зі студентками, які мали бажання писати під її керівництвом бакалаврські роботи.



Ярослава Прихода презентувала книгу статей Гарета Джонса на прем'єрі фільму

Книжку треба читати, як і музику слухати, тому казати багато не буду. У цій книзі є багато відповідей на наші сучасні запитання. Я думаю, що всі журналісти, дипломати, політологи мають цю книжку тримати на столі як посібник. Це ключ до розуміння фаху, себе і своєї постави як українців,

– поділилась науковиця.



Презентація фільму "Ціна правди" у Львові

Додамо, що на показ фільму у Львів зібралось чимало представників медіа, творчої й наукової інтелігенції. Серед них: Ігор Калинець – колишній політв'язень, викладацький колектив з факультету журналістики Львівського національного університету, Катерина Кіт-Садова – дружина мера Львова, франкознавець Богдан Тихолоз з дружиною Наталією та інші. На початку показу "Ціни правди" на глядачів чекав приємний сюрприз – музичний відеокліп Джамали, яка створила головний саундтрек до фільму.



Зал показу фільму "Ціна правди" у Львові був повним



В кінці фільму "Ціна правди" у Львові люди аплодували стоячи

Наступний допрем’єрний показ історичного фільму "Ціна правди" відбудеться 26 листопада в Тернополі. А гранд-прем’єра за участі творчої команди фільму та режисерки фільму Аґнєшки Голланд пройде 27 листопада у київському кінотеатрі "Київська Русь". У широкий всеукраїнський прокат стрічка вийде 28 листопада.

Всі фото: пресслужба