У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото

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У Львові відкрився Різдвяний ярмарок:
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: / 24 канал

У Львові 7 грудня офіційно відкрився Різдвяний ярмарок, який щороку збирає у "столиці" західної України тисячі туристів та містян. Хоч ярмарок ще не відкрився у повному складі, однак журналісти LifeStyle 24 вже встигли скуштувати ароматні солодощі та пахучий глінтвейн.

Різдвяний ярмарок у Львові відкрився на проспекті Свободи та на площі Ринок. Продавці поспіхом розставляють на прилавках дерев'яних будиночків різноманітні солодощі, сувеніри, одяг, "швидку" їжу та гарячі напої, серед яких можна скуштувати не лише перший різдвяний глінтвейн, а й медовуху, гарячий шоколад, каву чи зігріваючий трав'яний чай. Весь ярмарок на проспекті Свободи з'єднують красиві зелені арки, на яких вперше розмістили лемківські павуки – спеціально для Різдвяного ярмарку у Львові їх розробляли майстри з Косова.

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Різдвяний ярмарок у Львові
Різдвяний ярмарок у Львові / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
На Різдвяному ярмарку можна знайти пахучий мед, горіхи та бублики / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Тривають останні підготування до масштабного відкриття Різдвяного ярмарку / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Солодощів на Різдвяному ярмарку – на будь-який смак! Лише тримайте себе в руках :) / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Ковбаски, картопля, салатики, бургери та інша вулична їжа – все це можна спробувати на ярмарку у Львові / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Святий Миколай виконає усі ваші побажання, тільки якщо ви були чемними цього року / 24 канал

Ярмарок працюватиме з 11 години по 22, а в святкові та вихідні дні – з 10 по 23 годину. Вхід на львівський ярмарок – безкоштовний. Окрім самого ярмарку, всі бажаючі можуть робити атмосферні фото біля щонайменше трьох фотозон від різних українських брендів, побувати в будинку Святого Миколая та відвідати ковзанку, що розташована біля Різдвяного ярмарку на площі Ринок. 

Різдвяний ярмарок у Львові
Цей продавець настільки вмілий, що без проблем розповідав про свої смаколики польською мовою / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Ярмарок лише стартував, а охочих смачно підкрипитись – вже багато! / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Журналісти LifeStyle 24 теж не втримались і спробували вуличну їжу / 24 канал

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Варто додати, що цього року Різдвяний ярмарок вперше відкриють в одному з житлових районів міста – на площі перед центром Олександра Довженка на Сихові.

Різдвяний ярмарок у Львові
Декорування для вашого будинку на новорічні свята / 24 канал

Різдвяний ярмарок у Львові
Одна з чарівних фотозон на Різдвяному ярмарку / 24 канал

Головну міську ялинку, яку зазвичай розміщують перед фонтаном біля Оперного театру, почнуть встановлювати 11 грудня, а 13 грудня – її прикрашатимуть. Урочисте відкриття головної "красуні" міста традиційно відбудеться в переддень Святого Миколая – 18 грудня о 18:30 годині. Цьогоріч її планують прикрасити у теплому жовтому кольорі і сягатиме вона близько 20 метрів.

Теги: LifeStyle Подорожі Новини Львова Новорічні свята відпочинок
Джерело: 24 канал
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