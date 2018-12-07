У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото

У Львові 7 грудня офіційно відкрився Різдвяний ярмарок, який щороку збирає у "столиці" західної України тисячі туристів та містян. Хоч ярмарок ще не відкрився у повному складі, однак журналісти LifeStyle 24 вже встигли скуштувати ароматні солодощі та пахучий глінтвейн.

Різдвяний ярмарок у Львові відкрився на проспекті Свободи та на площі Ринок. Продавці поспіхом розставляють на прилавках дерев'яних будиночків різноманітні солодощі, сувеніри, одяг, "швидку" їжу та гарячі напої, серед яких можна скуштувати не лише перший різдвяний глінтвейн, а й медовуху, гарячий шоколад, каву чи зігріваючий трав'яний чай. Весь ярмарок на проспекті Свободи з'єднують красиві зелені арки, на яких вперше розмістили лемківські павуки – спеціально для Різдвяного ярмарку у Львові їх розробляли майстри з Косова.

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Різдвяний ярмарок у Львові / 24 канал



На Різдвяному ярмарку можна знайти пахучий мед, горіхи та бублики / 24 канал



Тривають останні підготування до масштабного відкриття Різдвяного ярмарку / 24 канал



Солодощів на Різдвяному ярмарку – на будь-який смак! Лише тримайте себе в руках :) / 24 канал



Ковбаски, картопля, салатики, бургери та інша вулична їжа – все це можна спробувати на ярмарку у Львові / 24 канал



Святий Миколай виконає усі ваші побажання, тільки якщо ви були чемними цього року / 24 канал

Ярмарок працюватиме з 11 години по 22, а в святкові та вихідні дні – з 10 по 23 годину. Вхід на львівський ярмарок – безкоштовний. Окрім самого ярмарку, всі бажаючі можуть робити атмосферні фото біля щонайменше трьох фотозон від різних українських брендів, побувати в будинку Святого Миколая та відвідати ковзанку, що розташована біля Різдвяного ярмарку на площі Ринок.



Цей продавець настільки вмілий, що без проблем розповідав про свої смаколики польською мовою / 24 канал



Ярмарок лише стартував, а охочих смачно підкрипитись – вже багато! / 24 канал



Журналісти LifeStyle 24 теж не втримались і спробували вуличну їжу / 24 канал

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Варто додати, що цього року Різдвяний ярмарок вперше відкриють в одному з житлових районів міста – на площі перед центром Олександра Довженка на Сихові.



Декорування для вашого будинку на новорічні свята / 24 канал



Одна з чарівних фотозон на Різдвяному ярмарку / 24 канал

Головну міську ялинку, яку зазвичай розміщують перед фонтаном біля Оперного театру, почнуть встановлювати 11 грудня, а 13 грудня – її прикрашатимуть. Урочисте відкриття головної "красуні" міста традиційно відбудеться в переддень Святого Миколая – 18 грудня о 18:30 годині. Цьогоріч її планують прикрасити у теплому жовтому кольорі і сягатиме вона близько 20 метрів.