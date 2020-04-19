У маминій дублянці та хутряній шапці: Леся Нікітюк показала кумедний образ на Пасху
Українська телеведуча вирішила провести Великдень з родиною, вирушивши на рідну Хмельниччину зі столиці. У переддень Пасхи Леся Нікітюк вирішила підібрати святкове вбрання, відшукавши у маминих шафах дублянку та хутряну шапку.
Популярна українська телеведуча досить часто експериментує зі своїми образами. Хоч у гардеробі Лесі Нікітюк вдосталь брендового одягу, до душі їй припало саме мамине вбрання, яке вона відшукала в одній з шаф.
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На особистій сторінці в інстаграмі вона показала трендовий look 90-х, якому тоді могли позаздрити справжні модниці. Леся ж вирішила вразити підписників ним нині. Вона одягнула довгу дублянку з хутром на комірі та рукавах, яка гармоніювала з головним убором, котрий прозвали шапкою-вушанкою.
Відповідно до стильного верхнього одягу, ведуча обрала й чорні велосипедки та темну кофтинку зі смугастим бантиком. Не меншою родзинкою став "бойовий" макіяж Лесі Нікітюк: насичена червона помада та тонкі брови.
І що його одягнути на Пасху? В маминих шкафах тільки таке,
– прокоментувала телеведуча.
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