У Маріуполі триває фестиваль сучасного мистецтва "Гогольfest 2019": яскраві фото та відео

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"Гогольfest" – один з найпотужніших культурних заходів в Україні. Вже вдруге він проходить у прифронтовому Маріуполі. До 1 травня на мешканців та та гостей міста чекає насичена програма: театральні виступи, перформанси та читання п'єс.

Головну музичну сцену фестивалю розгорнули в міському саду Маріуполя. Щодня від ранку й до пізньої ночі там заплановані виступи музикантів.

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Окрім музичної сцени організатори фестивалю підготували й вистави, балет, інсталяції, а також насичену театральну програму.

Родзинкою цьогорічного фестивалю став арт-потяг, який привіз гостей з Києва до Маріуполя. Старі вагони, які спеціально для фестивалю надала "Укрзалізниця", отримали нове життя.

Перший у Європі арт-потяг: дивіться фото

Так організатори "Гогольфесту" вирішили привернути ще більшу увагу українців до заходу. Розмальовували потяг художники з різних куточків України.

Фестиваль – міжнародний, там можна побачити виступи не лише українських гуртів і митців. Триватиме він до 1 травня. Переглянути програму заходу можна тут.

"Гогольfest" вважається однією з найголовніших культурно-мистецьких подій в Україні, адже проходить вже 10 років поспіль. Зазвичай відбувався у столиці, проте останні два роки його проводять на Півдні України. Гостям це неабияк подобається.

Організатори вважають, що фестиваль – це майданчик для комунікації між митцями різних сфер, між українськими та іноземними формаціями в усіх видах мистецтва.


Основні локації фестивалю у Маріуполі

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури Новини Маріуполя Мистецтво Новини України
Джерело: 24 канал
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