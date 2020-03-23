У масці та рукавичках: Гвінет Пелтроу відправилася за покупками і порадила заняття на карантині

Голлівудські зірки взяли на себе відповідальність власним прикладом надихати суспільство на ізоляцію. 47-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала, як слід захищатися у публічних місцях та порадила не зловживати прогулянками.

На особистій сторінці в інстаграмі Гвінет Пелтроу опублікувала світлину з походу за покупками, який за сучасних обставин з буденної справи перетворився на справжній привід для обговорення. Акторка свідома того, яку небезпеку становить коронавірус. Тому для виходу вона обрала карантинний образ.

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Зірка позує у звичному повсякденному одязі total black – широкі штани, майка та кросівки, проте з незамінними нині аксесуарами – в одноразових рукавичках та захисній масці. Вона наголосила, що здійснила похід на фермерський базар разом з чоловіком Бредом Фелчаком, а під час поїздки не перебувала з іншими у людьми у безпосередній близькості.

Гвінет Пелтроу наголосила, що за умов пандемії варто ретельно виконувати всі настанови медиків та свідомо ставитися як до свого здоров'я, так і до здоров'я близьких. Саме дисципліна, на думку актори, допоможе знизити показники захворювання.

Хоча ми не завжди ідеально розуміємося на цих тимчасових нормах, але ми повинні серйозно ставитися до наказів і не зловживати наявними у нас свободами: продуктовий магазин і необхідні доручення, велосипедні або піші прогулянки. Зараз не час нехтувати настановами,

– написала Гвінет Пелтроу.

Голлівудська знаменитість зауважила, що навіть вдома можна знайти безліч розваг, залежно від вподобань –читати, наводити лад у будинку, опанувати новими навичками, переглядати архівні фото, готувати та підтримувати зв'язок з тими, кого любиш: "Ми пройдемо через це, і я сподіваюся, що наше людство засяє як ніколи раніше".

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу назвала стрімке поширення коронавірусу своєрідним прототипом подій голлівудського фільму "Зараза" (Contagion), зйомки якого відбувалися ще 2011 року: "Параноя? Обережність? Розсудливість? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу своє діло знає і просто буде спати з цим весь політ. Я вже була в цьому фільмі. Бережіть себе. Ретельно мийте руки".

Станом на 23 березня у світі зафіксовано майже 344 тисяч випадків зараження коронавірусом. Майже 15 тисяч людей померли, майже 100 тисяч одужали. Найбільша кількість інфікованих у Китаї, Італії та США.